Lilt, bilancio positivo per il servizio di supporto psicologico a pazienti oncologici

La Lilt traccia un bilancio per il servizio di supporto psicologico a pazienti oncologici effettuato in questi ultimi tempi con la collaborazione della psicologa e psicoterapeuta Maria Di Domenico. E i risultati sono positivi, come evidenzia il presidente Marco Lombardo:

"Sono soprattutto operatori sanitari, anche di strutture private, e mamme preoccupate gli utenti che, nel primo mese di attivazione, si sono rivolti allo sportello web di supporto psicologico in seguito all'emergenza coronavirus".

Da un lato è stata registrata "la necessità di trovare una valvola di sfogo da parte di chi opera a stretto contatto con la malattia" e dall’altro lato si sono rivolte al servizio "le famiglie che sono in ansia per il futuro di quei ragazzi di fatto chiusi in casa da un mese e mezzo e che prima o poi dovranno tornare in una pseudonormalità".