Liliana Segre, pro Rettore Trinchese: "Il legame con Pescara esiste"

Liliana Segre ha un importante legame con Pescara, essendo l'università d'Annunzio la prma in Italia che le ha conferito il grado di professore onorario. Lo ha ricordato il docente e pro rettore alle relazioni culturali Stefano Trinchese in merito alle polemiche riguardanti il mancato conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita. Trinchese in particolare fa riferimento alle parole del sindaco Masci che aveva commentato parlando di assenza di legami da parte della Segre con la nostra città:

"Qualora ''non dovesse bastare quanto detto precedentemente, la testimonianza e la memoria di chi ha sofferto l'Olocausto sono un patrimonio comune che travalica la micropercezione di tipo moralistico e provinciale e assurge a patrimonio universale di tutti, soprattutto di una terra martoriata dalla guerra come l'Abruzzo''

Trinchese si è specializzato studiando in Germania all'università di Bonn, dove ha studiato la Repubblica di Weimar e la Germania

post bellica oltre ad aver effettuato per due anni ricerche all'Institut fur Europaische Geschichte di Magonza.