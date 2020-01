Il Comune di Pescara ha conferito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il Comune di Pescara, nel corso di una seduta solenne del consiglio, ha conferito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Lo stesso riconoscimento è andato anche a tutte le vittime della Shoah.

Questa la motivazione per la cittadinanza pescarese alla Segre:

Soddisfatto il sindaco Carlo Masci:

"Pescara ha vissuto una giornata memorabile, una di quelle importanti che saranno ricordate negli annali. Il consiglio comunale ha assegnato la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, all'Unione delle Comunità Ebraiche, alla Brigata Ebraica, a tutti i sopravvissuti della Shoah. La dottoressa Lisa Billig, in rappresentanza dei nuovi cittadini, ha dichiarato che un'iniziativa del genere, che ha messo insieme passato, presente e futuro, non soltanto è stata la più importante tenutasi in Italia sulla Shoah, ma non era mai stata nè pensata, nè realizzata da alcuno in Italia".