Ligabue è arrivato a Pescara, prove allo stadio Adriatico [FOTO]

Poco dopo le ore 13 il rocker di Correggio è salito sul palco per un breve soundcheck. Qualche fan, come mostra lo scatto che pubblichiamo in questo articolo, è riuscito anche a strappargli un selfie dall'esterno dei cancelli