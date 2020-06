Emozione, ansia e massima sicurezza al liceo classico di Pescara per la maturità 2020

Curosità, emozione ed ansia sono i sentimenti dei ragazzi e dei genitori in occasione dell'avvio dell'esame di maturità 2020 che, a causa dell'emergenza Coronavirus, vedrà una formula completamente nuova rispetto al passato con una sola prova orale da un ora per ciascun allievo.

Al liceo classico D'Annunzio di Pescara, massima sicurezza con il portone principale chiuso e l'ingresso consentito solo ad uno studente per volta, con mascherina, ed aule con la presenza della commissione e di un testimone. Lo studente Riccardo Anzoletti racconta all'Ansa di essersi tolto un peso e non si sente un privilegiato in quanto la pandemia gli ha tolto anche i mesi più belli come i cento giorni all'esame, la notte prima degli esami e gli ultimi tre mesi di scuola con i suoi compagni. A fine prova, ha festeggiato con prosecco e pizzette assieme ai genitori. Durante la prova si è cimentato su vari argomenti fra cui "Il Piacere, a Vergine delle Rocce e Elettra per D'Annunzio, Polibio per il greco e Cicerone per il latino"

Francesca invece ha vissuto con ansia le ore precedenti la prova, anche se si è detta sollevata per il fatto di non aver dovuto fare la versione di greco sperando anche nella giusta comprensione da parte dei professori. Micaela invece è contenta ed abbraccia papà e mamma fuori dal Liceo, dichiarando che la prova è stata meno difficile di come la immaginava

A me è uscito Seneca e poi mi hanno chiesto tra le varie domande della seconda Rivoluzione Industriale. Oltre all'argomento di cultura generale. Ora le vacanze? Beh pochi giorni perché dovrò iniziare a preparare i test per Medicina

Anche la giovane studentessa si è rammaricata per non aver potuto concludere l'anno con i suoi compagni.