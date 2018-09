Liceo Classico Pescara, lavori finiti ma proseguono le lezioni a doppio turno

Era previsto per questa mattina, martedì 25 settembre, il rientro di tutte le classi del liceo Classico di via Venezia a Pescara ma, mancando ancora l'agibilità per il primo piano della storica scuola, si prosegue con il doppio turno in seguito ai lavori per la caduta di parte dell'intonaco dai soffitti.

A comunicarlo, tramite una circolare inviata a studenti e famiglie, è stata nel pomeriggio di ieri, la dirigente scolastica Donatella D'Amico.

Nella nota firmata dalla D'Amico si legge che «non è ancora pervenuta, da parte della Provincia (proprietaria dell'immobile, ndr) alcuna comunicazione riguardante l'agibilità dei locali al primo piano, lato via Bologna di questo liceo».

in sostanza ieri è stato cambiato d’urgenza l’orario, dato che era previsto per oggi il rientro di tutte le classi la mattina. E la situazione continua a essere gestita giorno per giorno.

Il presidente dell'Ente, Antonio Di Marco, fa sapere di aver firmato per l'agibilità della scuola ieri alle ore 16:30, ma dal liceo Classico non è stata data alcuna comunicazione in merito a studenti e famiglie.