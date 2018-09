Liceo Classico Pescara, la scuola riapre l'11 settembre con i doppi turni

Il liceo Classico D'Annunzio di Pescara, come annunciato, questa mattina, lunedì 10 settembre, non ha riaperto come le altre scuole cittadine ma è rimasto chiuso a causa dei problemi ai soffitti emersi in seguito ai lavori di manutenzione ordinaria.

Questa mattina è in corso una riunione alla quale partecipano, oltre al dirigente scolastico, Donatella D'Amico, anche i rappresentanti degli studenti capitanati da Saverio Gileno, Antonio Di Marco, presidente della Provincia che è proprietaria dell'immobile, la dirigente dell'ufficio scolatisco Maristella Fortunato e l'architetto Mancini.

Queste le parole di Gileno al termine dell'incontro:

«Domani si rientra, in una delle situazioni più disagevoli che il Classico abbia mai visto, la soluzione però dei doppi turni è la migliore nella complessità. Tempi di lavoro? Tre settimane. Ho chiesto appuntamento con Di Marco tra una settimana per verificare lo stato dei lavori».

I doppi turni si terranno nell’ala ovest dell’edificio visto che piano terra e primo piano resteranno chiusi per lavori per le prossime 3 settimane, mentre tutta l'ala ovest e l'ultimo piano (anche dell'ala est) sono disponibili per le lezioni.

Nel frattempo, oggi alle ore 16, dovrebbe tenersi un'ulteriore riunione.