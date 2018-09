Scuola, il liceo Classico non riapre lunedì 10 settembre: lezioni rinviate

Il liceo Classico D'Annunzio di Pescara non riaprirà lunedì prossimo, 10 settembre.

Le lezioni dunque non riprenderanno regolarmente per il nuovo anno scolastico nello storico plesso scolastico di via Venezia frequentato da circa 900 studenti.

A prendere questa decisione è stato il dirigente scolastico Donatella D'Amico che questa mattina ha inviato una comunicazione urgente a docenti, studenti e famiglie per far sapere della mancata riapertura visto che la Provincia, proprietaria dell'immobile, non ha fatto sapere niente su come riaprire la scuola visti i problemi riscontrati durante i lavori di manutenzione con il distacco di porzioni del soffitto.

Dunque ogni decisione relativa alla ripresa delle lezioni per martedì 11 settembre, viene rimandata a lunedì.

L'ipotesi più probabile, ma da ufficializzare da parte della Provincia, è quella dei doppi turni nell’ala ovest dell’edificio visto che piano terra e primo piano resteranno chiusi per lavori per le prossime 3 settimane, mentre tutta l'ala ovest e l'ultimo piano (anche dell'ala est) sono disponibili per le lezioni.