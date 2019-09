Educazione ambientale e protezione civile, alunni a lezione dalla Guardie Ecologiche [FOTO]

Educazione ambientale e protezione civile.

Questi gli argomenti delle lezioni tenute ieri mattina, sabato 28 settembre, dalle Guardie Ecologiche Ambientali agli alunni dell'istituto comprensivo 2 di Pescara.

Le lezioni si sono tenute nel parco Montessori di via Francesco Verrotti dalle ore 10 alle 12, nell'ambito della manifestazione "Pescara nei Parchi", organizzata dall'Endas del presidente Simone D'Angelo.

Le Guardie Ecologiche Ambientali, presiedute dal comandante Vittorio Sticca e l'Abruzzo K9 Onlus, hanno svolto lezioni di educazione ambientale e di protezione civile con unità cinofile da soccorso e simulazione di ricerca di una persona scomparsa. La lezione di educazione ambientale sull'inquinamento e i cambiamenti climatici è stata svolta dell'ispettore ambientale Cristiano Vignali delle Geav, mentre la simulazione di ricerca delle persone scomparse, è stata tenuta da Francesco Sacco di Abruzzo K9. Presente all'evento il vice presidente della Commissione Ambiente del Comune di Pescara, Cristian Orta.

Questo quanto commenta Vignali:

«È molto importante che i ragazzi siano educati non solo sulle tecniche di raccolta differenziata dei rifiuti e su come ci si comporta con gli animali e in un'area verde, ma anche che imparino a conoscere e ad amare i luoghi e la storia del territorio in cui vivono, affinché possano capire a pieno il valore del patrimonio che madre natura ci ha donato».