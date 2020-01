Niente acqua a Lettomanoppello e Roccamorice, orari e vie interessate

Niente acqua in 2 paesi della provincia di Pescara per un intervento straordinario di riparazione dell'addutrice “La Morgia” e sostituzione saracinesche oggi, lunedì 27 gennaio.

L'interruzione dell'erogazione idrica, come fa sapere l'Aca, riguarda i comuni di Lettomanoppello e Roccamorice.

I rubinetti resteranno a secco a Lettomanoppello dalle ore 09:00 alle ore 15:00 nelle seguenti vie:

via Don Minzoni;

via Colli;

via Passolanciano;

via Fonte del Papa e strade limitrofe.

E dalle ore 13 alle ore 17 nelle seguenti vie:

via Paduli;

via Prati di Tivo;

via Pietrara;

via Spaventa;

via Silone;

via Pastine;

via Fonte Marte;

via Fonte Gauterio;

via Lavino;

via Pietranegra;

via Chiuse.

Mentre a Roccamorice mancherà l'acqua dalle ore 9 alle ore 15 nelle seguenti vie: