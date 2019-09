Dura poco il sogno di Letizia Santullo e Greta Bianchi a Miss Italia

Letizia Santullo e Greta Bianchi sono finite presto fuori dai giochi per aggiudicarsi la corona di Miss Italia 2019. Ieri sera, durante la diretta di Rai Uno condotta da Alessandro Greco, le due ragazze del Pescarese sono state eliminate dopo la prima sessione di televoto.

La loro avventura si è conclusa intorno alle 22.30, dopo oltre un'ora di trasmissione. Stessa sorte per Miss Abruzzo Francesca Persiani di Giulianova. A sostenere le abruzzesi in quel di Jesolo c'erano Camillo Del Romano, Marco Zingaretti e Franco Scibè in rappresentanza dell'agenzia Pai, esclusivista del concorso nella nostra regione e nelle Marche.