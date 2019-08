Letizia Santullo e Greta Bianchi in finale a Miss Italia [FOTO]

Due ragazze della provincia di Pescara hanno raggiunto la finalissima di Miss Italia, superando le prefinali nazionali che si sono svolte a Mestre. Si tratta di Letizia Santullo, 21 anni di Montesilvano, e Greta Bianchi, 19 anni di Città Sant'Angelo. Con loro a Jesolo, sede della proclamazione che si terrà in diretta su Rai Uno il prossimo 6 settembre, ci sarà anche la giuliese Francesca Persiani, passata di diritto avendo conquistato il titolo regionale.

Non ce l'ha fatta invece Ludovica Cerasi di Spoltore, partita con i favori del pronostico. La Miss Abruzzo gareggerà con il numero 13, mentre l'abbinamento numerico per Letizia e Greta è rispettivamente 28 e 79. Le tre abruzzesi in gara, unitamente alle altre 77 finaliste, sono state presentate ufficialmente a venezia e hanno sfilato sul red carpet in occasione della 76esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica.

A presentare la finale di Miss Italia 2019 sarà Alessandro Greco.

LA SCHEDA

Letizia Santullo, Miss Cinema Abruzzo, è alta 1.68, ha gli occhi marroni e i capelli castano scuro; diplomata al liceo linguistico, studia Mediazione linguistica all’Università. La sua aspirazione professionale è lavorare come traduttrice internazionale ma non disdegna il mondo dello spettacolo. Il suo sogno nel cassetto, infatti, è diventare un’attrice affermata. La sua eroina è Nadia Toffa, la giornalista tv recentemente scomparsa.

Greta Bianchi, Miss Riviera Abruzzo Linkem, è alta 1.67, ha gli occhi marroni e i capelli biondi; diplomata al liceo scientifico, proseguirà gli studi all’Università iscrivendosi alla facoltà di Ingegneria ambientale. Pallavolista, gioca in Serie D.