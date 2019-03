Leonetta D'Amico di Spoltore festeggia i 100 anni con una buona azione per l'Ail

Ha deciso di festeggiare i suoi 100 anni facendo una buona azione dedicando così questo importante traguardo alla solidarietà.

Parliamo di Leonetta D'Amico (per tutti Ninetta) di Spoltore che ha compiuto il secolo di vita lo scorso 3 marzo.

Un traguardo che ha festeggiato insieme ai familiari e a tanti amici, ma che ha voluto dedicare a fare del bene.

Infatti Ninetta ha scelto di ricordare il centesimo anno compiuto dando il proprio sostegno alla sezione interprovinciale Pescara-Teramo dell’Ail, l’associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.

A tutti coloro che le hanno chiesto cosa desiderasse per il suo compleanno, ha suggerito di regalarle una piccola somma da poter dare in beneficenza alla onlus. E così ha fatto, consegnando 1.300 euro a Chiara De Simone, operatrice dell’associazione che nei giorni scorsi è andata a trovarla nella sua abitazione di via Torretta, a Villa Santa Maria di Spoltore.

Questo il commento del presidente dell'Ail, Domenico Cappuccilli: