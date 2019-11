Lavori in via Trieste, vicina la conclusione della riqualificazione [FOTO]

Si avviano alla conclusione i lavori di riqualificazione in via Trieste a Pescara.

Questa mattina sono state disegnate le strisce degli stalli dei parcheggi e ora mancano soltanto poche piante ad arricchire l’arredo urbano e a completare l’opera.

A farlo sapere è l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia.

Questo quanto dichiara Albore Mascia:

«Abbiamo ereditato una strada con tante criticità: un cantiere incompleto, un percorso misto auto-pedoni insicuro e un’estetica povera, comunque assolutamente al di sotto degli standard richiesti per una via che attraversa il cuore della città. Restituiamo una via funzionale, con particolari di pregio, sicuramente più fruibile dai cittadini. L’installazione dei parapedoni si è resa necessaria per garantire una maggiore sicurezza, soprattutto all’orario di ingresso e di uscita della scuola elementare di via Milano, e anche la migliore regolamentazione delle aree di sosta va in questa direzione. Ci sono stalli specifici per le moto, per i disabili e per il carico e scarico merci a servizio dei commercianti e rastrelliere per le biciclette. In questo modo la strada sarà senz’altro più ordinata. Le piante di arancio amaro sono un ulteriore arricchimento: le ultime tre verranno messe a dimora entro lunedì. Proseguiremo su questa linea per garantire alla città, sia in centro che in periferia, una migliore fruibilità, prima di affrontare i progetti più impegnativi che ci attendono per i prossimi cinque anni».