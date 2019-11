Al via i lavori in via Stradonetto, ecco da quando

Al via i lavori in via Stradonetto. Martedì 27 novembre si inizierà a sistemare il manto d'asfalto nel tratto compreso tra via Aterno e via Tiburtina. Vigerà dunque, lungo la strada, il divieto di sosta e fermata dal 26 novembre al 5 dicembre, e comunque fino al termine degli interventi.

"L'impresa - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia - dovrà garantire l'accesso dei privati nelle loro proprietà durante l'esecuzione dei lavori e riaperture progressive della strada in relazione agli stati di avanzamento del cantiere".