Parte il cantiere di riqualificazione in via Prati: le modifiche alla viabilità

Parte la riqualificazione di via Prati a Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia, aggiungendo che gli interventi interesseranno il tratto fra via Monti di Campli e via Fonte Romana. Le opere previste dal cantiere, che sarà aperto 20 giorni, riguardano il rifacimento completo dell'asfalto dopo scarnificazione, riallestimento segnaletica verticale ed orizzontale. Per questo, entreranno in vigore delle modifiche alla viabilità, con tutto il tratto di strada interdetto alla sosta e fermata, e transito consentito solo a residenti e personale autorizzato.

Fino al 26 luglio non potranno passare mezzi con larghezza superiore ai due metri lineari. L'assessore ha aggiunto che si cercherà di limitare al massimo i disagi per i residenti:

I lavori sono stati a lungo rinviati, ora noi ci siamo impegnati a realizzarli per confermare la nostra attenzione alle esigenze di tutta la città, non solo dell'area centrale. Proseguiremo con le opere di riqualificazione viaria compatibilmente con le disponibilità di bilancio

Il costo del cantiere è di 150 mila euro e saranno finanziati con gli oneri concessori, affidati alla ditta "Point Costruzioni" di Teramo.