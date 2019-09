Lavori, riapre il cantiere in via Pepe: modifiche alla viabilità

Riapre il cantiere per i lavori di riqualificazione di via Pepe nella zona dello stadio a Pescara.

Le attivirtà verranno riprese nella mattinata di domani, martedì 1 ottobre.

I lavori riguarderanno il tratto compreso tra il lungomare sud e via D'Avalos.

Il cantiere era stato sospeso nei mesi scorsi allo scopo di evitare complicazioni a commercianti e residenti nella stagione estiva.

I lavori dovrebbero concludersi prima delle festività natalizie. Per consentire le operazioni del cantiere sarà istituito il senso unico sulla strada in direzione mare-monti da dopodomani, mercoledì 2 ottobre, mentre già da domani, 1 ottobre, sarà vietata la sosta per consentire l'avvio delle installazioni di sicurezza del cantiere.

La riqualificazione prevede l'eliminazione dell'isola spartitraffico centrale e i marciapiedi lato sud per fare posto alla pista ciclabile. Il costo complessivo dell'intera opera di 634.799 euro, aumentato di 80.939 euro per le varianti che si sono rese necessarie rispetto al progetto originario. Il cronoprogramma dell'intervento è stato satbilito questa mattina nel corso di un incontro

Un primo cronoprogramma è stato stabilito questa mattina nel corso di un incontro al quale hanno partecipato l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia, il presidente della commissione Lavori Pubblici, Massimo Pastore, gli ingegneri Giuliano Rossi e Andrea Veschi, la Rup Nella Di Berardino, e una rappresentanza dei commercianti della strada interessata dalle opere.

L'impresa dovrà rivalutare anche alcuni problemi che si sono creati con il precedente lotto di lavori, problemi conseguenti alla necessità di intervenire in maniera approfondita sulla situazione del fosso Bardet. Dal punto di vista estetico si provvederà anche a cambiare il colore dell'asfalto, dal nero al beige, soluzione funzionale anche alla limitazione della sensazione di calore nel periodo estivo. Per tamponare la diminuzione del numero dei parcheggi, inoltre, con i risparmi del ribasso della base d'asta si provvederà a una sistemazione dell'area di sosta a confine con la Pineta e il lungomare sud, come hanno reso noto l'assessore Albore Mascia e il consigliere comunale Pastore, in modo da favorire sia gli stabilimenti balneari nel periodo estivo che gli esercizi commerciali lato mare di via Pepe.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pescara usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery