Cantiere in via Pepe, i lavori saranno conclusi entro Natale

I lavori del cantiere per la riqualificazione di via Pepe (lato sud) a Pescara saranno conclusi entro Natale.

A farlo sapere è l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia, al termine del sopralluogo odierno eseguito insieme al presidente della commissione Lavori Pubblici, Massimo Pastore.

A cantiere concluso sarà completato il riassetto complessivo della strada con la nuova pista ciclabile.

«I commercianti e i residenti», dice Albore Mascia, «hanno affrontato per un lungo periodo tante difficoltà, che ci auguriamo di riuscire a compensare con una realizzazione che trasformerà la strada e che la renderà decisamente più fruibile. L'impegno per concludere il più in fretta possibile, senza però sacrificare il risultato finale, ce lo stiamo mettendo davvero tutta».

