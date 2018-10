Parte la riqualificazione di via Ferrari, in arrivo una settimana di disagi

Mercoledì 10 ottobre, approfittando del giorno festivo (San Cetteo), partiranno i lavori di manutenzione che riguarderanno la carreggiata stradale di via Ferrari. Proprio per evitare ulteriori disagi al traffico, gli interventi verranno svolti nelle ore notturne, per la precisione dalle 21 alle 7 del mattino successivo: in quella fascia sarà consentito il transito soltanto ai residenti, mentre tutta la viabilità verrà dirottata su via Bassani Pavone, la strada che passa davanti alla stazione centrale.

Il cantiere dovrebbe rimanere aperto non più di una settimana. Si procederà alla fresatura di tutto il manto stradale, dall’altezza dell’incrocio con via Pizzoferrato (Istituto Acerbo) fino all’incrocio con via Rigopiano. Non sarà compresa l’area della grande rotatoria tra i due sottopassaggi della Ferrovia, perché è già contenuta in un progetto che il Comune approverà nei prossimi giorni. Successivamente si ripristinerà il tappetino di asfalto e si sistemeranno i pozzetti. In un secondo momento, dopo circa dieci giorni, verrà ripristinata la segnaletica stradale.

Il vice sindaco e assessore ai lavori Pubblici, Antonio Blasioli, ha dichiarato: