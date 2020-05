Terminati i lavori in via Ferrari, allargata la carreggiata stradale [FOTO]

Terminati i lavori in via Enzo Ferrari a Pescara in prossimità del sottopasso e di via Rigopiano con la realizzazione della segnaletica orizzontale.

La viabilità dunque da oggi, martedì 5 maggio, può tornare alla normalità con l'allargamento della carreggiata stradale.

«Abbiamo voluto dare risposta», dice l'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia, «ad alcune criticità che ci erano state segnalate dalla polizia municipale, acuite poi dall'aumento dei passaggi dei mezzi di soccorso a causa del Covid-19».

Con l'intervento è stato rimosso il cordolo centrale che separava la carreggiata, il tratto di strada che porta alla rotatoria di via del Circuito è stato definito su tre corsie, i marciapiedi di via Rigopiano e in prossimità del Ferrari Park sono stati risagomati in modo da ampliare le dimensioni della sede carrabile, mantenendo però la larghezza di legge, adeguata a un comodo transito pedonale. I lavori sono stati disposti con ordinanza dal dirigente del settore Lavori Pubblici e non hanno implicato modifiche alla viabilità, ma un semplice adeguamento manutentivo dell'esistente.

«La polizia municipale ci aveva più volte sollecitato un intervento», evidenzia Albore Mascia, «che consentisse di evitare il più possibile imbottigliamenti, soprattutto prima dell'ingresso alla rotatoria di via del Circuito, anche per evitare che le ambulanze dirette verso l'ospedale rimanessero bloccate nel traffico. Prima di iniziare i lavori dunque, abbiamo effettuato sopralluoghi a cui ha partecipato anche la Tua per verificare anche le necessità del trasporto pubblico. Il cantiere è stato quindi aperto in un periodo con bassi volumi di traffico con lo scopo di limitare al massimo i disagi per i cittadini».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.