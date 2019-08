Lavori in via Colle Innamorati, divieto di sosta e di fermata per due giorni

In occasione dei lavori per il rifacimento della condotta fognante lungo via Colle Innamorati, il Comune di Pescara ha istituito, nelle giornate del 28 e 29 agosto:

il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati

il divieto di transito agli autobus e ai mezzi pesanti

il senso unico alternato sul tratto di strada tra i numeri civici 228 e 234

L’ordinanza comunale impone all’impresa esecutrice dei lavori (Cogema) di garantire ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza e corridoi di transitabilità pedonale.