Lavori allo svincolo della A25 Bussi Popoli: chiusura per due giorni e poi senso unico alternato per 3 mesi

A causa di una serie di lavori di adeguamento sismico del viadotto dello svincolo autostradale della A25 Bussi - Popoli, dall'8 al 9 giugno sarà disposta la chiusura delle rampe in entrata sia in direzione Pescara che in direzione Roma/L'Aquila/Teramo. Dal 10 giugno, fa sapere Strada dei Parchi, fino al 15 settembre scatterà invece il senso unico alternato regolato con semafori sempre nel medesimo svincolo sia per il traffico in uscita dalla A25 che per il traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso l'autostrada.

Dall'8 giugno inoltre e fino al 15 settembre sarà chiusa la pista telepass in uscita con possibilità di usufruire del servizio a richiesta sulla pista manuale.