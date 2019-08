Lavori lungo le strade di Pescara: il Comune fa il punto della situazione - FOTO

Proseguono senza problemi ed intoppi i lavori lungo le strade cittadine voluti dall'amministrazione comunale. In particolare, prosegue la pulizia delle caditoie e tombini in tutte le zona della città, nelle ultime ore i lavori degli operai di Attiva si sono concentrati in Via Cerulli, Via Tiburtina, Via Vespucci, Via Lungaterno Sud, Piazza della Marina.

Cantieri aperti anche in via Rubicone a San Donato, dove sono in corso i lavori per la riqualificazione dei marciapiedi.