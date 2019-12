Al via i lavori di sistemazione della strada statale 81 a Cepagatti, l'avviso ai cittadini

Saranno avviati domani, lunedì 16 dicembre, i lavori di sistemazione urgente della strada statale 81 nel territorio di Cepagatti ovvero in via Dante Alighieri.

A farlo sapere è lo stesso sindaco Gino Cantò che sottolinea come l'intervento dell'Anas partirà dopo i solleciti dell'amministrazione comunale.

Le operazioni del cantiere riguarderanno le zone più ammalorate della strada statale 81.

Come si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook del Comune: