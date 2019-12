A14, ecco il regalo di Natale: partono i primi lavori per la sostituzione delle barriere

Proprio alla vigilia di Natale arriva la notizia di un bel "regalo" per gli automobilisti che potrebbe ridare un po' di respiro agli utenti dell'A14: partono infatti i primi lavori per la sostituzione delle barriere. Proprio in questi giorni pre festivi i disagi per gli utenti dell'autostrada erano stati numerosi in quanto i sequestri dei viadotti avano causato code chilometriche.

Ora la Direzione di Tronco di Pescara, dopo il dissequestro delle barriere 'bordo ponte' su 3 viadotti dell'A14, ha avviato ieri le prime cantierizzazioni necessarie per la sostituzione delle barriere stesse. Per il momento si parla delle Marche, ma si spera che quanto prima il discorso possa allargarsi anche al tratto abruzzese dell'autostrada.

In particolare gli interventi sono iniziati sul viadotto San Biagio, dove si circola nuovamente a due corsie, seppure a larghezza ridotta, e sul viadotto Petronilla. Ecco cosa dice Aspi: