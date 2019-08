Panchine ripristinate, erba tagliata e cestini portarifiuti sistemati nel parco Cicognini [FOTO]

Sono stati eseguiti i lavori all''interno del parco Cicognini di Pescara.

All'interno dell'area verde sono state ripristinate le panchine, tagliata l'erba e sistemati i cestini portarifiuti.

A distanza di un mese dal sopralluogo della commissione Ambiente, presieduta da Ivo Petrelli, la società Ambiente Spa ha risanato le lacune che erano erano state individuate nel parco.

Questo quanto riferisce Petrelli:

«Oggi il parco Cicognini è tornato a essere vivibile e frequentabile dalle famiglie. I problemi riscontrati riguardavano l’area di sgambamento dei cani, pochi metri quadrati che rendevano impossibile la presenza contemporanea di due o tre animali, l’erba alta, a sovrastare anche i tre giochi per i bimbi presenti, le panchine divelte, addirittura le abbiamo trovate con ancora i piccoli blocchi di cemento alle gambe di appoggio, mentre due erano state intrecciate per costruire un tavolino con sopra ogni genere di rifiuti, dai fazzoletti usati di carta ai bicchieri di plastica abbandonati alle cartine per confezionare sigarette sino a fiammiferi e accendini, segno, a detta dei residenti, di una intensa presenza notturna di ragazzi impegnati ad armeggiare in modo sospetto attorno a quel tavolino improvvisato. Le panchine sono state rinsaldate a terra, dunque sono fruibili in piena sicurezza dagli avventori del parco, l’erba è stata rasata e non interferisce più con l’utilizzo dei giochi e i cestini, come hanno confermato i residenti, vengono puntualmente svuotati e puliti. Sarà ora l’ufficio verde a verificare, con il sindaco e la giunta comunale, le possibilità di ampliamento dell’area di sgambamento cani, che comunque richiede un minimo di progettualità, ma confido nell’impegno del settore tecnico comunale. Ora ovviamente non abbassiamo la guardia e continueremo a sorvegliare sulla corretta conduzioni dei nostri parchi».