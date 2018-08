Lavori di riqualificazione in via Monte di Campli, tutto da rifare

“Lavori di riqualificazione di via Monte di Campli, tutto da rifare. A neanche due mesi dalla riapertura al traffico dei 100 metri di strada dei colli, che il sindaco Alessandrini ha trasformato in un boulevard privilegiato, restringendo la corsia carrabile con sei mesi di disagi, e spendendo ben 300mila euro, si scopre che nel sottosuolo sono rimaste le vecchie condotte del Consorzio di bonifica che ora si sono rotte ed è necessario riaprire il cantiere, interdire il traffico e sventrare di nuovo un asse appena riqualificato per mettere delle pezze. È il paradosso inconcepibile emerso ieri nel corso della Commissione Lavori pubblici, uno sperpero di denaro pubblico inaccettabile da parte di un’amministrazione comunale politicamente disattenta e incapace, che era pure consapevole del danno che stava commettendo”.