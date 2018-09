Nidi comunali, lavori in dirittura d'arrivo alla Conchiglia e Mimosa

Sono quasi terminati i lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza, efficientemente energetico e riqualificazione nei nidi comunali "La Mimosa" e "La Conchiglia" di via Benedetto Croce e via Vespucci.

L’assessore all’Istruzione, Giacomo Cuzzi, è andato a fare un sopralluogo per verificare a che punto si trovi il cantiere. L'importo totale di spesa supera i 600.000 euro.