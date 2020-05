Al via in città i lavori di manutenzione stradale. Si tratta di un accordo quadro, come spiega l’assessore al servizio manutenzioni Adelchi Sulpizio:

“In relazione al Piano di interventi, il personale comunale ha svolto le istruttorie durante la fase di emergenza. I lavori di ripristino stradale e dei marciapiedi sono urgenti e necessari per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Siamo orgogliosi di questo intervento perché l’inizio dei lavori ha consentito e consentirà di supportare la ripartenza economica, per quel che concerne le manutenzioni comunali, delle ditte appaltatrici”.

Pescara è stata divisa in 4 parti, e ogni area avrà un budget di 400.000 euro per le strade + 120.000 euro per la segnaletica. Verranno di volta in volta individuate le situazioni di pericolo per risolverle, lavorando anche sul consolidamento delle parti ammalorate (buche etc.).

Sulpizio, ad esempio, ci anticipa che il comune interverrà sulle voragini di via Michelangelo. Ogni accordo-quadro stipulato per le 4 aree avrà un proprio direttore dei lavori, che provvederà a verificare le condizioni più critiche e garantirà lo svolgimento dei lavori in termini tecnici adeguati.

Le 4 zone individuate sono: