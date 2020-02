Al via i lavori per il rifacimento del manto stradale danneggiato dai camion a Città Sant'Angelo - FOTO

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale nelle strade attorno alla statale 16 ed al casello autostradale. Lo ha fatto sapere il sindaco Perazzetti sottolineando come la notte scorsa i lavori abbiano interessato via Lungofino e viale XXII Maggio 1944 fino alla rotatoria della statale 16.

Gli interventi proseguiranno anche nelle prossime notti, e sono stati concordati e finanziati da Autostrade per l'Italia a seguito del caos traffico generato lungo la statale 16 fra Pineto, Silvi e Città Sant'Angelo a causa del divieto di transito ai mezzi pesanti scattato sul viadotto Cerrano per circa un mese su indicazione della procura di Avellino.