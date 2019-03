Lavori fermi in via Pepe, l'ex sindaco Mascia: "Serve un raccordo per evitare questi problemi"

Un raccordo fra le varie parti coinvolte per evitare problemi e disagi come avvenuto in via Pepe dove il cantiere Aca è fermo da giorni e come già avvenuto in altre zone della città. L'ex sindaco di Pescara Albore Mascia attaca l'amministrazione comunale e chiede una seduta della commissione lavori pubblici per fare il punto della situazione sul cantiere in zona stadio che sta causando disagi ai residenti e commercianti.

All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti dei residenti e commercianti ed un tecnico Aca. Le opere hanno subito rallentamenti a causa di alcuni problemi per la tenuta degli accessi carrabili e dei sottoservizi. Inoltre è in corso una perizia di variante per cambiare la pavimentazione della parte pedonale utilizzano i lastroni di marmo rimossi dal Tribunale.

"Tutto questo con uno scarso coordinamento che ha dilatato ancora più i tempi. La commissione si riunirà di nuovo martedì prossimo e, oltre al direttore dei lavori, parteciperà anche il titolare della ditta a cui è affidato il cantiere. Questo per avere risposte certe sui tempi e anche per valutare alcune difficoltà che sono emerse: quale quella di dimensioni e distanze dei dehors, per le quali già si ipotizza un contrasto con la disciplina in corso di approvazione. Uno dei punti fermi della nuova amministrazione di centrodestra sarà proprio l'accuratezza nelle progettazioni, l'attenzione, anche in corso d'opera, per tutti quei particolari che sono in realtà importantissimi per la vita e lo sviluppo delle attività imprenditoriali cittadine".

Alcuni esercizi commerciali risultano inaccessibili ed il volume d'affasi è calato fino al 40%. Per questo l'ex sindaco chiede tempi certi e ripresa rapida dei lavori per evitare che il cantiere rimanga aperto fino all'estate.