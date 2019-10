Sanità, quale futuro per i lavoratori dei Cup abruzzesi? L'appello dei sindacati

Garantire un futuro e contratti a norma di legge per i lavoratori dei cup abruzzesi. A parlare è il sindaco Fials che ha chiesto un incontro urgente con l'assessore regionale Verì considerando che a gennaio 2020 scadrà l'appalto per il servizio esternalizzato dei cup delle Asl abruzzesi.

Il sindacato chiede risposte per capire come saranno tutelati i lavoratori che passeranno dalla ditta che attualmente ha ancora l'appalto alla prosima in caso di diversa aggiundicazione, non solo sul fronte del riassorbimento di tutti i dipendenti ma anche per i contratti che saranno proposti, in quanto attualmente non sono inquadrati come previsto dalla legge con il Ccnl comparto sanità.