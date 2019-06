La mamma di Alessandro Neri torna in televisione per chiedere la verità

Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, sarà nuovamente in televisione oggi, martedì 4 giugno.

La madre del giovane ucciso brutalmente nel marzo dello scorso anno sarà ospite del programma pomeridiano di Rai1, "La vita in diretta".

La Lamaletto, come già fatto in passato, tornerà a chiedere con forza la verità per un delitto che a distanza di oltre un anno è ancora irrisolto.

Neri, 28enne di Spoltore, venne ritrovato morto all'interno del torrente Vallelunga e, secondo le indagini portate avanti dai carabinieri, il delitto sarebbe scaturito dagli ambienti dello spaccio di droga.