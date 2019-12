L'attrice e doppiatrice Laura B pubblica il suo primo singolo “Linea sottile”

L'attrice e doppiatrice pescarese Laura B pubblica il suo primo singolo “Linea sottile”. Il brano, composto da Alessandro Mazzola in arte Alma e arrangiato da Dario Buca, è disponibile su Youtube, Spotify e su oltre 250 piattaforme digitali.

L'artista, al secolo Laura Baldassarre, è speaker di Cartoonito e Boing ma, soprattutto, è diplomata in pianoforte e laureata in Musicoterapia al Conservatorio Luisa d'Annunzio di Pescara. Attualmente vive e lavora a Roma.

Il videoclip della canzone, diretto da Emanuele Puracchio, è stato girato tra Caramanico e Ortona. Ecco cosa afferma Laura B:

«Credo fermamente che la vita abbia piani per noi ben precisi che inizialmente non comprendiamo: quando finalmente abbiamo il coraggio di accettare i cambiamenti, spesso drammatici, anziché opporci agli eventi, le cose belle iniziano ad accadere. Così è stato per questo brano: mi ero appena trasferita definitivamente a Roma, proprio il giorno prima avevo messo il punto definitivo a quella che era stata la mia vita fino a quel momento ed ecco che arriva la proposta di Alma di cantare un suo pezzo. Al primo ascolto ho pensato quanto descrivesse bene la mia storia: ci sono brutti momenti in cui non c'è più colore, ogni cosa è sbiadita e in ‘quel buio’ gli occhi non riescono più a vedere il bello che ci circonda. C'è bisogno di tornare a guardare, esplorare e sentire la meraviglia, come fa una bambina che alza gli occhi al cielo. Come canta Modugno, ‘Guarda intorno a te che doni ti hanno fatto...’: questo è stato per me ‘Linea sottile’».