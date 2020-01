Scoperta la lapide dedicata alle vittime della Shoah davanti al Comune di Pescara - FOTO

È stata scoperta ed inaugurata questa mattina alle 12,30 in Largo Chiola, davanti alla scalinata del Comune di Pescara, la lapide commemorativa per le vittime della Shoah. L'iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale, fa parte degli eventi e delle cerimonie dedicate alla Giornata della Memoria 2020.

La tarda riporta la scritta:

Prima della cerimonia, nella sala consiliare si è tenuto il convegno "Shoah: Dio, uomo e memoria" dove sono intervenuti l'arcivescovo di Penne - Pescara Valentinetti, monsignor Giulio Michele Masciarelli della segreteria sinodo dei vescovi, Don Rafael Vladimir Starnitzky della Pontificia Università Gregoriana, David Korn pediatra "Agostino Gemelli", Roma, Lisa Billig della Ucei, American Jewish Committee, Amy Rosenthal della "John Cabot University" Roma, lo storico Marco Patricelli e Federico Gentilini coordinatore di Educals.

Il sindaco Masci ha portato i saluti assieme al presidente del consiglio comunale Antonelli, con il prefetto Basilicata che ha provveduto poi alla consegna delle medaglie d'onore ai discendenti di tre deportati nei lager nazisti.

Il primo cittadino ha commentato:

"Non siamo qui solo per doveri istituzionali. Mi piace pensare che siamo qui con la consapevolezza e la convinzione che la sensibilità che ci deriva dal senso dell’umanità voglia far aprire in noi una riflessione sul nostro passato e sul nostro presente: un tributo di conoscenza e di approfondimento che diventa memoria condivisa, per apprezzare quanto siano grandi i doni della libertà e della democrazia e quanto sia stato carissimo il prezzo per conquistarle. Cose, queste, che tendiamo troppo spesso a sottovalutare o, addirittura, a dimenticare."