Il ritorno di Lapa-gol: pranzo da "Carletto" in compagnia di vecchi amici

Dopo la rimpatriata dell'armata BranGaleone, con Sliskovic, Bosco, Berlinghieri, Gaudenzi e tanti altri che hanno formato l'ossatura di un organico leggendario, anche Gianluca Lapadula fa il suo ritorno a casa, nella città che lo ha consacrato bomber e gli ha aperto la strada per una carriera importante.

L'attaccante del Genoa è ufficialmente sul mercato, ma l'ingaggio elevato cancella ogni ipotesi di un suo eventuale ritorno in biancazzurro. Resta però un legame molto forte con Pescara, dove ha ancora molti amici ai quali è legatissimo.

Su tutti, Carlo Di Renzo, procuratore ed agente Fifa, ma anche apprezzato ristoratore. Quale occasione migliore per riabbracciarlo e al tempo stesso assaporare le prelibatezze del mare Adriatico? Un pranzo a base di pesce nel nuovo locale di corso Umberto a Montesilvano, prima di far rientro a casa. E chissà che, magari preso per la gola, non sia stato tentato da un ridimensionamento del contratto, rinunciando ai soldi per seguire il cuore. .