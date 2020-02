Educare i figli alla sessualità ed affettività: partono i laboratori del Comune di Pescara

Al via il progetto dell'assessorato alle politiche sociali di Pescara "Parent Star", che prevede una serie di incontri riguardanti l'approccio dei genitori di figli adolescenti all'educazione riguardante la sessualità e l'affettività. Il servizio è promosso dal centro servizi famiglie, come ha spiegato l'assessore Adelchi Sulpizio, e riguarda un tema particolarmente importante e caldo soprattutto nell'era dei social network che hanno stravolto e modificato i rapporti interpersonali degli adolescenti, che vivono un momento di cambiamento fisico, psichico e relazionale.

Sei gli incontri previsti ed iniziati il 12 gennaio come spiega l'assessore:

Il Parent Star è un percorso (applicato in 56 paesi nel mondo ed approvato dalle maggiori autorità scientifiche del settore) in cui i genitori sperimentano come affrontare le tematiche dell’affettività e della sessualità con i figli. Ogni appuntamento rappresenta l’occasione per riconoscere come ciascun adulto attuale abbia vissuto queste tematiche da ragazzo e come possa parlarne ai propri figli senza paure, entrando in relazione con loro con serenità.