Nuovo singolo per i Kom, sarà un grido a non arrendersi e a ricominciare. Non a caso il titolo scelto per questa canzone è "0/0/2020" come messaggio di buon auspicio, cambiamento e rinascita a una nuova sensibilità umana. Il brano, interamente scritto ed arrangiato dal leader della formazione abruzzese, Mirco Salerni, uscirà a breve.

"In questo momento di angoscia e preoccupazione planetaria - si legge in una nota - non poteva mancare il contributo musicale dei "Kom da Vasco a noi". Il loro nuovo singolo, scritto in questo particolare periodo storico, vuole essere un regalo della band per far sentire la loro vicinanza a tutte le persone che, sia economicamente che fisicamente, sono state messe in ginocchio".

E ancora:

"Il messaggio che i Kom vogliono far arrivare con la loro arte è un messaggio assolutamente positivo. In questo momento l'umanità è stata proiettata indietro nel tempo all'anno zero. È stata messa davanti a tutte le sue azioni passate, fatte di egoismo e sbagli. Adesso è il momento di rinascere come una Fenice, di ripartire da zero con i mezzi che avevamo messo un po' da parte: l'amore, l'altruismo, la solidarietà e, perché no, la buona musica... Dipende solo da noi".