Montesilvano si candida per ospitare il Jova Beach Party

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, sta studiando concretamente l'ipotesi di ospitare il Jova Beach Party, il mega evento dell'estate con Jovanotti che in Abruzzo non riesce ad approdare a causa di diversi problemi organizzativi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico. Dopo la rinuncia di Vasto e Pescara, questa nuova candidatura resta in piedi, nella speranza di pareri favorevoli della Prefettura e della Questura.

L'area indicata dall'amministrazione comunale è quella del tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti Sabbia d'Oro e Bagni Bruno. La data indicativa è il 7 settembre. La volontà e l'entusiasmo si scontrano però con i tanti vincoli che un evento dalle così vaste proporzioni richiede. Non ultimo l'aspetto ambientale, oltre che logistico. Subito dopo il ferragosto si avranno le prime indicazioni sull'esito della proposta.