Jova Beach Party: attivato il Centro Operativo Comunale

Ormai ci siamo. L'attesa è finita e tra ventiquattro ore tireremo le somme. Oggi, infatti, è il giorno del Jova Beach Party a Montesilvano. Un lavoro intenso, fatto di ordinanze sindacali, provvedimenti, autorizzazioni e divieti che al momento creano disagi, ma che si spera possano portare benefici diretti e futuri alla città in cerca di gloria, visibilità e - perché no - tornaconto finanziario.

Forse questa è l'unica certezza, dal momento che la concentrazione di oltre 30mila persone garantisce una ricaduta economica importante. Prezzi raddoppiati, tariffe alberghiere lievitate e il caro parcheggi sono i primi segnali provenienti dagli operatori e dagli amministratori comunali che, ad onor del vero, non hanno lasciato nulla al caso.

Massima attenzione all'aspetto legato alla sicurezza e all'ordine pubblico. È attivo anche un Centro Operativo Comunale, con compiti di coordinamento generale delle attività connesse allo svolgimento del Jova Beach Party.

Per eventuali segnalazioni di criticità sono a disposizione le linee telefoniche 085/4481216 - 085/4481326 - 085/4481445. Sarà possibile in ogni caso rivolgersi direttamente ai numerosi volontari della Protezione Civile dislocati sul territorio, così come all'imponente servizio di agenti delle forze dell'ordine.