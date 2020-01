Prime immagini di John Malkovic in "The new Pope" girate all'eremo di Roccamorice - FOTO

Pubblicata la prima foto in anteprima delle riprese delle nuove puntate di "The new Pope" girate anche in Abruzzo, all'eremo di Santo Spirito a Maiella di Roccamorice.

Sulla pagina Facebook dell'ente "Parco Nazionale della Majella" è stata infatti postata un'immagine dell'attore John Malkovich nel suggestivo verziere dell'eremo. Il sindaco di Roccamorice D'Ascanio, presidente anche della comunità del parco, si tratta di un'occasione straordinaria di promozione del territorio e del Parco Nazionale della Majella:

"Un'opportunità di lavoro per le micro-aziende di servizi nate sul territorio per gestire un grande patrimonio. Tutela, gestione e valorizzazione il trittico necessario per lo sviluppo delle aree montane protette!"

La prima puntata di "The New Pope" verrà trasmessa su Sky Atlantic il 10 gennaio prossimo.

(foto di Gianni Fiorito)