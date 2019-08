Due jack russel cercano una nuova casa - FOTO

Non hanno ancora un nome e non sono stati ancora registrati all'anagrafe canina, ma hanno già effettuato il trattamento vermifugo e godono di ottima salute. Sono due cani in cerca di un padrone in grado di poterli accudire amorevolmente. La soluzione migliore sarebbe quella di non separarli, dal momento che si tratta di una femmina di jack russel con il suo cucciolo di appena cinque mesi. Gli interessati possono rivolgersi al numero 347 9903484