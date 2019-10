L'assessore Cremonese incontra J Ax, ma è il sosia [FOTO]

Il noto rapper milanese J Ax "beccato" nel pomeriggio a passeggiare per la nostra città? La scoperta sarebbe stata fatta dall'assessore comunale al Commercio, Turismo e Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, convinto di averlo incontrato casualmente in giro. Ovviamente, a quel punto, Cremonese non si è fatto sfuggire l'occasione per fare un selfie insieme a lui.

Peccato solo che in realtà Alessandro Aleotti (questo il suo vero nome) non fosse mai giunto a Pescara. Quello con cui Cremonese si è fatto scattare una foto era in realtà un "impersonator", cioè un sosia di J Ax: Michele Pino. Ma l'assessore non se n'è accorto subito, facendosi immortalare con lui in un noto negozio di abbigliamento, e Cremonese l'ha pubblicata sui social con questo post: "J Ax ama Pescara".

Ricordiamo che si è esibito abbastanza recentemente nel capoluogo adriatico: a lui, infatti, è toccato il compito di salutare l'arrivo dell'anno nuovo con un concertone sull'area di risulta lo scorso 31 dicembre.

Ignoti i motivi per cui J Ax si trovasse in città, ma proprio oggi l'artista ha pubblicato sui suoi canali social questo post, relativo al fatto che abbia da pochi giorni cominciato a incidere il nuovo disco: