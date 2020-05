Italcaccia pungola la Regione Abruzzo: "Aprire il confronto per il calendario venatorio 2020/2021"

Ritardi inaccettabili dalla Regione Abruzzo per stabilire e concordare modalità, protocolli e dettagli per aprire la prossima stagione venatoria, con il calendario 2020/2021 ancora da stilare. A parlare è l'Italcaccia, con il presidente regionale Verì che parla di una situazione difficile e di troppi dubbi ed incertezze e per questo ha scritto all'assessore Imprudente. Attualmente non sono stati ancora avviati i procedimenti per i pareri del calendario venatorio, con la categoria dei cacciatori abruzzesi che evidenzia come altre Regioni abbiano già provveduto a pubblicare i loro suggerimenti per la stesura del documento:

Alla luce di quanto si sta verificando, l’Italcaccia Abruzzo, a nome di tutti i cacciatori, auspica che possa essere presto riunita la consulta regionale dell'Abruzzo al fine di discutere, con tutte le associazioni che ne fanno parte, una proposta di calendario venatorio 2020-2021 degna di rispetto per i cacciatori abruzzesi, ormai dimenticati da tempo Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Italcaccia chiede maggiore rispetto e considerazione per tutti i cacciatori abruzzesi, e quindi auspica un intervento nel più breve tempo possibile.