All'Istituto "Di Marzio – Michetti" una sfilata di moda per il saggio di fine anno

Un saggio di fine anno all'insegna della moda all'Istituto "Di Marzio - Michetti" sabato 25 maggio, con la sfilata degli abiti confezionati dai ragazzi del Dipartimento Moda e gli stessi ragazzi dell'istituto come modelli e modelle che saliranno in passerella.

Appuntamento dalle ore 16 nell'aula magna di via Arapietra, a pochi giorni dall'inizio dell'Esame di Stato per gli studenti che dunque saluteranno con questo evento l'istituto. L'evento, ha spiegato la dirigente Ascani, si colloca nel progetto alternanza "Scuola Lavoro" che permette ai ragazzi di entrare subito in una full immersion del mondo del lavoro, soprattutto per coloro che non proseguiranno gli studi.

"I ragazzi del quinto anno hanno lavorato innanzitutto nella progettazione dei propri modelli, che rispondono innanzitutto al

criterio dell’originalità, modelli che devono seguire le tendenze, ma al tempo stesso devono essere caratterizzati, devono darci la misura per valutare anche la manualità, la professionalità, la creatività raggiunta dagli studenti. Ovvero ci devono dire che tipo di professionisti della moda usciranno dal nostro Istituto e qual è effettivamente il loro livello di preparazione. Quindi i ragazzi, con la supervisione della docente, hanno scelto personalmente le stoffe più adatte al disegno realizzato,

hanno dipinto le stesse stoffe, le hanno tagliate e cucite, quindi veramente ciò che domani vedremo sfilare a scuola saranno abiti originali prodotti dalle mani dei nostri studenti, lavori di cui siamo orgogliosi”

Venti modelli indossati da 18 ragazze mannquin d'eccezione. Ad aprire l'evento l'esibizione dei ragazzi della scuola "Professione Danza" e da una coppia di campioni regionali di balli caraibici e una pattinatrice a rotelle.