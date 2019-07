Istituto Di Marzio - Michetti: cinque studenti "campioni" si sono diplomati con il massimo dei voti

Cinque studenti "campioni" di studio e di professionalità si sono diplomati con il massimo dei voti all'Istituto Di Marzio - Michetti di Pescara, come spiega la dirigente scolastica Ascani. Alcuni di loro proseguiranno gli studi universtari, altri invece andranno nelle scuole di specializzazione oppure inizieranno direttamente l'esperienza lavorativa.

Un anno scolastico, quello appena concluso per l'istituto, particolarmente intenso e carico di impegni ed iniziative per gli studenti, che si sono cimentati anche nelle iniziative extrascolastiche:

Dal nostro Istituto non escono semplicemente diplomati, ma escono professionisti, che hanno tutte le carte in regola per iniziare subito a lavorare nei laboratori odontotecnici così come in altri centri professionali, e, al tempo stesso, forniamo quelle conoscenze fondamentali che permettono ai nostri ragazzi anche di proseguire la propria formazione nelle università. Ricordo, tra i tanti eventi, gli Open Day condotti in collaborazione anche con la Confartigianato, la Misericordia di Pescara, le sfilate di moda con pezzi unici prodotti dai nostri stessi studenti nei nostri Laboratori, ma soprattutto il grande Meeting sull’ortodonzia che ogni anno ospitiamo a scuola con personaggi e professionisti di fama nazionale e la partecipazione a Sottocosta al Marina di Pescara con la Camera di Commercio Chieti-Pescara. Eventi che riprenderemo a settembre e che, anzi, stiamo già lavorando per potenziare ulteriormente