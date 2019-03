Istituto Alberghiero, sopralluogo del Presidente della Provincia nella sede di via Italica

Si è svolto nella tarda mattinata odierna il sopralluogo del Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, nella sede storica dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara in via Italica, per verificare le effettive condizioni del secondo piano della struttura, chiuso dal 20 ottobre scorso dopo aver registrato problemi di infiltrazioni d’acqua.

Presenti anche, in rappresentanza degli studenti, Noemi Allegro della classe IV A indirizzo Accoglienza, il rappresentante sindacale e responsabile della sicurezza Cesare Cotellessa, il Dsga Antonio Valiante, nonché l’ingegnere Luigi Urbani e l’architetto Luciano Mancini, entrambi per la Provincia di Pescara.

Ecco cosa ha detto la dirigente dell’Alberghiero, Alessandra Di Pietro: