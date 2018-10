Scuola, l'istituto alberghiero De Cecco di via Italica chiuso fino al 27 ottobre

Dopo il maltempo dei giorni scorsi l'unica scuola che non aveva riaperto dopo i due giorni di sospensione decisi da un'ordinanza del sindaco Marco Alessandrini, era stata la succursale di via Italica dell'istituto alberghiero De Cecco.

Il plesso scolastico, come fanno sapere oggi, giovedì 25 ottobre, dal Comune resterà ancora chiuso.

Questo quanto comunicano da palazzo di città: