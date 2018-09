Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco', riapre il Convitto

Riaprirà lunedì 17 settembre il Convitto dell'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco' di Pescara, che ospiterà 160 studenti provenienti da Abruzzo, Puglia e Molise. I ragazzi vivranno nell'hotel 'Le Nazioni' di Montesilvano, una struttura tre stelle individuata tramite gara d'appalto dalla Provincia di Pescara. Lo ha annunciato la dirigente Alessandra Di Pietro, dichiarando:

"La riapertura immediata del Convitto è un'altra sfida vinta per il nostro Istituto perché per i 160 studenti interessati poter disporre dall'inizio dell'anno della struttura in cui vivere e dei mezzi per raggiungere la scuola significa, per la prima volta, poter iniziare quasi in contemporanea con gli altri studenti. La Provincia e il presidente Di Marco ci hanno sostenuto e ce l'abbiamo fatta".