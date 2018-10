Sicurezza su A24 e A25, Fabris: "Attendiamo sereni gli ispettori del ministero"

Il vicepresidente di Strada dei Parchi, Mauro Fabris, interviene per commentare l'annuncio di Danilo Toninelli: il ministro alle Infrastrutture, infatti, ha fatto sapere che invierà gli ispettori al fine di controllare lo stato delle autostrade A24 e A25.

"Le verifiche - afferma Fabris - le facciamo ogni tre mesi e quindi quando arriveranno gli ispettori non faremo altro che esibire i risultati delle stesse, è un po' come quando ti controllano l'automobile per verificare se hai fatto la revisione".